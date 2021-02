Elise Mertens staat met enige moeite in derde ronde Australian Open: “Wilde absoluut in twee sets winnen”

Elise Mertens (WTA-16) heeft zich donderdag voor de zestiende finales van de Australian Open geplaatst. In de tweede ronde nam de 25-jarige Hamontse in 1 uur en 44 minuten met 7-6(8) en 6-1 de maat van de Chinese Zhu Lin (WTA-94). Alison Van Uytvanck (WTA-67) was in haar tweede ronde niet opgewassen tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA-28). Mertens is de enige Belgische die Down Under nog actief is in het enkelspel.