‘Telefacts NU’ gaat undercover bij vaccinweigeraars

Hoewel een meerderheid van de Belgen zich wil laten inenten tegen corona, is er nog steeds een hardnekkige minderheid die zich verzet tegen de vaccins. Van waar komt dat verzet? En zit er enige waarheid in de theorieën van de tegenstanders of niet? Telefacts NU zoekt het uit en legt hun meest gebruikte stellingen voor aan viroloog prof. dr. Pierre Van Damme.