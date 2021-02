Filmklassieker ‘The wizard of Oz’ komt opnieuw naar het witte doek

The wizard of Oz komt opnieuw naar het witte doek en krijgt een grondige update. Er was de voorbije decennia al een flink aantal films met echte acteurs, tekenfilms en tv-series, maar het bekende verhaal over Dorothy en haar hondje Toto zal dus nog maar eens worden bewerkt voor de bioscoop.

Wie de hoofdrol gaat spelen is nog niet bekend, maar de regie is in handen van Nicole Kassell, die de serie Watchmen op haar palmares heeft. Studio New Line belooft alvast “een eigentijdse versie”. Men hint ook op het gebruik van elementen uit de iconische verfilming uit 1939 met Judy Garland in de hoofdrol. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de beroemde rode schoenen van Dorothy terugkeren, die ontbraken in sommige andere versies. Er is nog geen releasedatum.(tove)