Eupen heeft zich woensdagavond gekwalificeerd voor de kwartfinales van de beker dankzij een duidelijke 5-1-zege tegen amateurploeg Olympic Charleroi, dat in de vorige ronde Zulte Waregem had uitgeschakeld. De partij werd gespeeld ondanks flink wat sneeuwval en moest zelfs even stilgelegd worden opdat de terreinverzorgers met bladblazers de lijnen weer zichtbaar konden maken.