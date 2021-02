FC Barcelona flirt met bekeruitschakeling na nederlaag in Sevilla: Lionel Messi krijgt het aan de stok met tegenstander

FC Barcelona heeft woensdagavond de heenwedstrijd in de halve finales van de Copa del Rey op bezoek bij FC Sevilla met 2-0 verloren. Voor de Catalanen was het de eerste nederlaag sinds de verloren finale van de Supercup op 17 januari.

Voor Sevilla zorgden Jules Koundé (25.) en Ivan Rakitic (85.) voor de doelpunten. Uitgerekend de Kroaat zorgde tegen zijn ex-werkgever voor het tweede doelpunt, waardoor Barça met de uitschakeling flirt. De return in Nou Camp wordt pas begin maart gespeeld.

Tijdens de partij wilde Lionel Messi op een bepaald moment voortmaken, maar dat was zonder Joan Jordán gerekend. Het werd even fysiek, maar uiteindelijk was het de Spanjaard die geel kreeg.

In de tweede halve finale staan Athletic Bilbao en Levante donderdagavond tegenover elkaar.