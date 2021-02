Atalanta plaatst zich voor finale na winst tegen bekerhouder Napoli

In de terugwedstrijd van de halve finales haalde Atalanta, al twee seizoenen de sensatie in de Serie A, het met 3-1 van Bekerhouder Napoli, dat evenwel niet op Dries Mertens kan rekenen. De Rode Duivel is out met een enkelblessure. De heenwedstrijd was eerder in Napels op een scoreloos gelijkspel geëindigd.

La Dea kwam al snel 2-0 voor, na treffers van Duvan Zapata (10.) en Matteo Pessina (16.). Chucky Lozano scoorde in het begin van de tweede helft de aansluitingstreffer en nadien liet Victor Osimhen (ex-Charleroi) de gelijkmaker liggen. Dat betaalden de Napolitanen cash, want niet veel later zette Pessina met zijn tweede van de avond de 3-1 eindstand op het bord. Bij de thuisploeg bleef Ruslan Malinovksyi (ex-Genk) de hele wedstrijd op de bank.

In de finale neemt Atalanta het op 19 mei op tegen landskampioen Juventus, dat eerder deze week het Inter van Romelu Lukaku uitschakelde. De club uit Bergamo heeft dan een afspraak met de geschiedenis, want op hun palmares staat welgeteld één trofee: de Coppa Italia uit 1963. In de jaren tachtig leunde de club wel aan bij de Europese top, zonder daarbij evenwel prijzen te winnen. Het wordt tevens hun tweede finale in drie jaar tijd: in 2019 verloren ze van Lazio.