Manchester City kan het ook zonder Kevin De Bruyne en pakt record met vijftiende zege op rij

In de achtste finales boekte de leider in de Premier League, evenwel zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne, een vrij makkelijke 1-3 zege op bezoek bij Swansea City, de nummer drie in de Championship. Kyle Walker, Raheem Sterling en Gabriel Jesus zorgden voor de doelpunten voor de Citizens. Een kwartier voor affluiten lukte de ingevallen Morgan Whittaker de eerredder voor de thuisploeg.

Voor Manchester City was de zege in Wales reeds de vijftiende op rij, een record. De laatste keer dat de Citizens een wedstrijd niet konden winnen, was op 15 december in de Premier League tegen West Brom (1-1).

Dankzij de vele overwinningen heeft de club inmiddels de leiding in de Premier League met vijf punten voorsprong op Manchester United. Bovendien hebben ze een wedstrijd minder gespeeld.