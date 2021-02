Stunt bij Femina Habac: Pascal Angillis wordt hoofdcoach en jeugdcoördinator

In die rol zal hij naast het aansturen van jeugd- en specialisatietrainingen ook zijn kennis en ervaring overbrengen op de sportieve staf in een heus coach-the-coach project. Dit betekent een ongelooflijke meerwaarde voor zowel de coaches als alle speelsters van de club. Naast zijn uitgebreide carrière en zijn successen in het verleden, kent iedereen Pascal ook als een echte “family man” met een hart voor de club. Als papa van drie baskettende dochters kent hij de Truiense club door en door. Pascal legt de ‘basketlat’ steeds hoog, maar daarnaast is hij vooral iemand die steeds oprecht, vriendelijk en enthousiast is. Femina Habac, dat haar ledenaantal in enkele jaren zag verviervoudigen tot meer dan 130 meisjes, is nog op zoek naar twee jeugdtrainers met ambitie die willen meestappen in dit meerjarenproject. Om de stap naar landelijk niveau te zetten, is er ook nog ruimte voor 1 of 2 speelsters in beide seniorenploegen.