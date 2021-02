Maria Smets viert 100ste verjaardag

Daar is Marie altijd blijven wonen, ook na haar huwelijk in december 1945 met Guillaume Surinx (+1993) samen met hun drie kinderen, twee zonen en een dochter. Toen hun eigen kinderen groot waren, namen ze tijdens de weekends en vakanties nog twee pleegkinderen in huis. Plichtsbewust, zorgzaam en met veel liefde nam ze de zorg op zich van haar ouders en een inwonende nonkel tot aan hun einde. Het sociale leven liet Marie ook niet aan haar voorbij gaan. Zo was ze 70 jaar kernlid van KAV waarvan 20 jaar voorzitster en hielp ze bij alle parochiale activiteiten, Marie was gedurende vele jaren een vaste waarde om frieten te bakken op de Vlaamse kermis.Maar haar allergrootste hobby was toneel, ze kon acteren als geen ander. Van in haar jonge jaren bij de Kajotsters en KAV en later bij toneelgroep De Royerheikes waar ze op de planken stond tot en met de leeftijd van 93 jaar. Een andere hobby sinds haar jeugdjaren was het voetbal, iedere week trouw op post bij de plaatselijke voetbalclub.Later kreeg Marie de microbe van breien te pakken, ze heeft ooit de Buurtkrant gehaald met haar bedsokjes, menig voetjes op Rooierheide worden door de bedsokjes van Marie warm gehouden.Bij de viering van haar 90ste verjaardag werd Marie verrast met een live optreden van haar grote idool, Salim Segers.Vele jaren heeft Marie bij haar kleinzoon mogen genieten van een mooie oude dag. Nu geniet Marie van de goede zorgen in woonzorgcentrum De Visserij. Haar kinderen samen met haar drie kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen wensen haar nog vele mooie momenten al is het zonder een groot feest. Lachen en blijven lachen is haar gouden regel.