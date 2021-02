Renovatie inkomdeuren en verwarmingssysteem in OC De Buiting

Beringen

Het stadsbestuur van Beringen zet volledig in op de duurzame renovatie van haar patrimonium, zo ook in OC De Buiting in Paal. Hierdoor kan het verenigingsleven optimaal gebruikmaken van de verschillende zaaltjes in dit socio-culturele gebouw. Eind 2020 werden alvast de inkomdeuren volledig vernieuwd. Zo is er nu één grote toegangsdeur met een opengaand zijpaneel aan de rechterkant en twee nooddeuren links.