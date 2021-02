WK schaatsen: Bart Swings loot Italiaan Giovannini op 5.000 meter

Bart Swings komt donderdag op de eerste dag van de wereldkampioenschappen afstanden op de 5.000 meter uit tegen de Italiaan Andrea Giovannini. Ze vormen het vijfde paar (van de tien). Dat is het resultaat van de loting die woensdag in Heerenveen werd verricht. De Nederlandse topfavoriet Patrick Roest schaatst in de achtste rit tegen de Italiaan Davide Ghiotti.