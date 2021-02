Geen Wereldbekermanches allroundturnen dit seizoen

In totaal stonden er in de World Cup Series vier manches op het programma, die in maart en april vorig jaar moesten plaatsvinden. Enkel de openingsmanche in het Amerikaanse Milwaukee kon toen plaatsvinden, de overige drie manches werden naar dit jaar verplaatst. Ook in 2021 blijft het coronavirus echter stokken in de wielen steken. Eerder moest al het event in het Duitse Stuttgart van de kalender gehaald worden en nu blijkt dat ook de manche van komende maand in het Britse Birmingham niet kan doorgaan. De Britse variant van het virus zorgt voor onrust op het Europese continent, met heel wat reisrestricties als gevolg. De manche in Tokio blijft voorlopig op 4 mei op de kalender staan als testevent voor de Olympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad.

Aangezien het reglement voorschrijft dat er minstens drie Wereldbekermanches gehouden moeten worden vooraleer er olympische tickets worden uitgedeeld, komen er zowel bij de mannen als de vrouwen telkens drie olympische plaatsen vrij. Die werden toegewezen op basis van de landenranking in de kwalificaties voor het WK 2019. Bij de mannen gaan de plaatsen zo naar Rusland, China en Japan, bij de vrouwen naar de VS, China en Rusland.

Bij de mannen zijn intussen 82 van de in totaal 98 olympische tickets de deur uit, bij de vrouwen gaat het om 84 van 98 beschikbare plaatsen. De laatste plaatsen worden verdeeld op de Wereldbekermanche toestelturnen in de Qatarese hoofdstad Doha (10-13 maart) en de continentale kampioenschappen.