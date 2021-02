Een bestuurder van een pick-uptruck verloor zaterdag de controle over het stuur, raakte een sneeuwbank op een brug en viel minstens twintiger meter naar beneden. Zijn voertuig draaide rond zijn as, maar kwam als bij wonder op zijn wielen terecht. De man in de auto bleef bij bewustzijn en raakte slechts lichtgewond. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval, maar vermoedt dat het gladde wegdek de oorzaak was.