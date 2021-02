Pinguïns op weg naar China logeren in Overpelt. — © TV Limburg

Peltenaar Noël Hendrikx vangt tijdelijk acht pinguïns op in zijn achtertuin. De pinguïns komen uit een Duitse dierentuin, maar moeten eigenlijk verhuizen naar een Chinese zoo. Door de coronacrisis kunnen ze niet in China geraken dus zocht de dierentuin uit Duitsland een tijdelijke oplossing. De 55-jarige Noël Hendrikx werd gecontacteerd en vangt de pinguïns met plezier op. De vogels voelen zich al helemaal thuis in Pelt, zeker nu dat er sneeuw ligt.