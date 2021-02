De 95-jarige Ivonne Huygen uit Kortessem herstelt in het Jessa Ziekenhuis van een hartoperatie. Niet evident op haar gezegende leeftijd. Ze kreeg een nieuwe hartklep. Dat kon dankzij een nieuwe techniek, waarbij de hartklep werd geplaatst via een kleine opening in de borst. Maandag onderging ze de ingreep en vandaag, twee dagen later, mag ze van de dokter al naar huis. Daar wacht haar man, voor wie ze nog elke dag zorgt.