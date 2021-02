Sneeuwstorm en pauze om lijnen vrij te maken kunnen Eupen niet uit kwartfinales beker houden

Eupen heeft zich woensdagavond gekwalificeerd voor de kwartfinales van de beker dankzij een duidelijke zege tegen amateurploeg Olympic Charleroi, dat in de vorige ronde Zulte Waregem had uitgeschakeld. De partij werd gespeeld ondanks flink wat sneeuwval en moest zelfs even stilgelegd worden opdat de terreinverzorgers met bladblazers de lijnen weer zichtbaar konden maken.

De Panda’s kwamen via Mamadou Koné al vroeg op voorsprong, maar de bezoekers van Olympic Charleroi verrasten door nog binnen het kwartier terug te slaan. Yassine Delbergue trapte een penalty binnen na een strafschopovertreding van Rocky Bushiri. Eupen moest even achteruit door de enthousiaste amateurs en de match leek verre van gespeeld toen voor de rust gefloten werd.

Maar in de tweede helft nam de thuisploeg resoluut de touwtjes in handen. Amara Baby kopte al na vijf minuten een voorzet binnen, Gary Magnée en Menno Koch zorgden nog voor minuut 65 voor de 4-1-tussenstand. Tussenin had ook Julien Ngoy nog op de deklat getrapt. De bezoekers wisten niet meer van welk hout pijlen maken en werden keer op keer overrompeld. Dat de partij halfweg de tweede helft stilgelegd moest worden om de lijnen weer vrij te maken, veranderde daar niets aan. In het slot maakte Bushiri zijn foutje van de beginfase nog goed met een rake kopbal voor de 5-1.