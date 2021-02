Zestiende Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen verwelkomt wereldtop

Of Annemiek van Vleuten haar titel zal verdedigen is nog niet bekend. De Nederlandse won vorig jaar voor Michelton-SCOTT, maar maakte inmiddels de overstap naar Movistar. Dat maakte haar programma nog niet bekend. Ook aan de start staan Liv Racing, de ploeg van Belgisch kampioene Lotte Kopecky, en Team SD Worx, dat naast Jolien D’hoore, met wereldkampioene Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Amy Pieters liefst drie ex-winnaars in de rangen heeft. Bij Trek-Segafredo is het afwachten is of de koningin van het veld en ex-winnares Lucinda Brand in de klassiekers mee zal strijden.

Naast de WorldTeams rijden vijftien continentale ploegen de openingswedstrijd van het Vlaamse voorjaar. Blikvangers daarbij zijn het gloednieuwe Jumbo-Visma Women Team van Marianne Vos en het Belgische Lotto Soudal Ladies, dat de Deense ex-winnaar Christina Siggaard kan opstellen.

De Omloop is aan zijn zestiende editie toe. Negen keer ging een Nederlandse met de zege aan de haal, er staat nog geen Belgische renster op de erelijst.

Deelnemende ploegen:

WorldTeams: Alé BTC Ljubljana, Canyon/SRAM, FDJ Nouvelle-Aquitaine, LIV Racing, Movistar, BikeExchange, Team DSM, SD Worx, Trek-Segafredo.

Continantale ploegen: Arkéa, Bingoal Casino-Chevalmeire, Burgos, Ceratzit-WNT, Doltcini-Van Eyck, Drops-Le Col Supporterd by Tempur, Hitec Products, Lotto Soudal Ladies, Multum Accountants, NXTG, Parkhotel Valkenburg, Jumbo-Visma, Rupelcleaning-Champion Lubricants, Tibco-Silicon Valley, Valcar-Travel & Service.