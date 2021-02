Vaccinatiecentrum De Borg is klaar

Het vaccinatiecentrum in sporthal De Borg Neeroeteren is klaar voor gebruik. Vandaag werd alles grondig gecontroleerd en getest.

Burgemeester Jo Brouns van Kinrooi: “Nu is het nog rustig in het vaccinatiecentrum, maar binnenkort zullen er dagelijks honderden mensen over de vloer komen om zich te laten vaccineren. Het centrum is klaar om tegen 15 februari te starten met de vaccinatie van de zorgverleners, de medewerkers en vrijwilligers die stelselmatig ingezet zullen worden in het vaccinatiecentrum. Vanaf 1 maart verhuist de focus naar de 65-plussers en mensen met meer risico door bepaalde gezondheidsproblemen. Daarna volgt de rest van de bevolking. Wij zijn er alleszins klaar voor!” Alle informatie op www.laatjevaccineren.be.