De politie Carma controleerde dinsdag 44 voertuigen tijdens een actie in Houthalen-Helchteren en Oudsbergen. Vijf personen droegen geen gordel, twee bestuurders waren niet in orde met hun rijbewijs en één chauffeur gebruikte een gsm achter het stuur. Er werden ook pv’s uitgeschreven voor twee incorrecte ladingzekeringen en een chauffeur die zijn ruiten niet sneeuwvrij had gemaakt. siol