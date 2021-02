Tijd om je houten lepel weg te gooien? Zo veel vuiligheid zit in ons keukengerei

De meeste mensen hebben in de keuken een houten lepel liggen die al enkele jaren meegaat en al in talloze gerechten heeft geroerd. Maar misschien is het nu tijd om dat houten keukengerei in de vuilnisbak te kieperen. Een vrouw toont in een video op TikTok hoeveel vuiligheid er komt bovendrijven als zo’n lepel in kokend water wordt ondergedompeld. “Dat doe ik liever niet, ik blijf liever onwetend”, klinkt het in een van de honderden reacties op de video, die al meer dan dertien miljoen keer werd bekeken.