Anderlecht speelt morgen in de beker tegen Union. De Cup is de kortste weg naar Europa en om van RSCA opnieuw een stabiele club te maken is Europees voetbal broodnodig. Zeker nu uit de jaarrekening blijkt dat er weer 36 miljoen euro verlies was en de schuldenberg aangroeide tot 116 miljoen euro. Coach Vincent Kompany reageert rustig. “Ik accepteer de situatie en ben tevreden met de ploeg die ik heb.”