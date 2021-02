De eerste klom van het ‘zwarte goud’ werd in 1914 naar boven gehaald in Genk, de eigenlijke ontginning begon in 1917. — © Collectie provincie Limburg

Genk

De Genkse C-mine was destijds de eerste werkende steenkoolmijn in Limburg. In 1914 werd de eerste klomp van het ‘zwarte goud’ naar boven gehaald in Genk, niet veel later daalden de eerste mijnwerkers de diepte in. Vandaag staat de mijnsite in Winterslag niet meer voor nijverheid, maar werd ze omgetoverd tot een hotspot voor creatievelingen.