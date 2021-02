Digitale tentoonstelling van werkjes leerlingen uit Nieuwerkerken

Een maand lang tonen de leerlingen van Academie Haspengouw afdeling Beeld hun werk online, via een digitale tentoonstelling.

Door corona kan de traditionele tentoonstelling van de leerlingen van Academie Haspengouw afdeling Beeld niet doorgaan. Maar daar hebben ze een creatieve oplossing voor bedacht. Een maand lang loopt er een digitale tentoonstelling ‘Beeld in Beeld’ met de mooiste werkjes van de leerlingen. Via de link hieronder valt het artistiek talent te bewonderen van de kinderen uit de eerste en tweede graad van de vestigingen in Nieuwerkerken en Kozen te bewonderen. len