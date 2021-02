ROYALS. Binnenkijken bij prinses Anne en Zweeds koningshuis krijgt eigen ‘The Crown’

Koning Filip en zijn gezin zullen dit jaar net zoals de Oranjes niet gaan skiën, prinses Anne heeft een zeldzame inkijk in haar huis gegeven en de Zweedse koninklijke familie krijgt haar eigen versie van de populaire Netflix-reeks The Crown. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Het heeft er alles van weg dat prins Harry deze zomer alleen naar het Verenigd Koninkrijk zal reizen om er in juni Trooping of the Colour bij te wonen en in juli de onthulling van een standbeeld aan Kensington Palace dat is opgedragen aan zijn overleden moeder Diana. Ook de honderdste verjaardag van zijn opa prins Philip staat in die periode op het programma.

In de Britse pers zijn ze er nu al zeker van dat Harry de trip alleen zal maken en dat Meghan Markle en hun zoontje Archie in de VS zullen blijven. Dat zou niets te maken hebben met enige onrust in de koninklijke familie, wel alles met de nog altijd heersende coronapandemie.

“Noch Meghan, noch Harry is al gevaccineerd en hun reisplannen blijven voorlopig onduidelijk”, zegt Omid Scobie, medeauteur van Finding freedom, het boek over de breuk van Harry en Meghan met de Britse koninklijke familie. “Meghan vindt het momenteel veel te lastig om te reizen met een klein kindje door alle maatregelen die nog gelden. Het is nu gewoon makkelijker voor Harry om alleen te reizen. Het is van Meghans kant geen afwijzing ten opzichte van de royals. Indien er van corona geen sprake was, zou ze er gewoon bij zijn.”

© AP

De Britse prinses Anne heeft de fans van het koningshuis een inkijkje gegeven in haar woning in Gloucestershire. De koninklijke familie deelde op Twitter namelijk een foto van Anne, de dochter van Queen Elizabeth, en haar echtgenoot Sir Tim Laurence terwijl ze een rugbymatch aan het volgen waren op de televisie.

Uit de foto kunnen we afleiden dat Anne, in tegenstelling tot heel wat van haar familieleden, een relatief bescheiden en enigszins ouderwetse woonst heeft. Kijk maar naar de oude gebloemde zeteltjes waarin het koppel de wedstrijd zit te volgen.

Het leven van de Zweedse koning Carl Custaf en zijn familie wordt vertaald naar een dramaserie. De Zweedse zender TV4 is samen met streamingdienst C More bezig met een nog titelloze dramaserie in de stijl van de Netflix-hit The Crown over koningin Elizabeth en haar familieleden. De serie volgt Carl Gustaf vanaf zijn kindertijd tot aan zijn huidige leven als koning, wat hij sinds 1973 is. Net als in The Crown komen ook belangrijke historische momenten voorbij.

Schrijfster Åsa Lantz is verantwoordelijk voor het grootste deel van het script. “Over andere koningen en koninginnen wordt gezegd dat ze een grote invloed op de wereld hebben gehad. Bij onze koning is dat anders. Het krijgt internationaal niet zo veel aandacht, maar het is minstens zo dramatisch en fascinerend en voor velen van ons totaal onbekend”, zegt Lantz in een reactie. Het is nog niet duidelijk wanneer de Zweedse The Crown op tv moet komen. Het is de bedoeling dat er meerdere seizoenen worden gemaakt.

© ISOPIX

Koningin Elizabeth heeft er via een wet voor gezorgd dat haar privévermogen niet openbaar werd gemaakt, zo heeft The Guardian ontdekt. Uit een reeks regeringsmemo’s die in het Nationaal Archief zijn opgedoken, blijkt dat een advocaat van de koningin druk uitoefende op ministers om een wetsvoorstel te wijzigen en zo te voorkomen dat haar aandelenbezit openbaar werd gemaakt.

Het vermogen van koningin Elizabeth, die sinds vorige week 69 jaar de kroon draagt, bleef door de clausule tot ten minste 2011 geheim. Die investeringen liepen via een ‘slapend bedrijf’ dat vier jaar geleden stopte. Wat er met de aandelen is gebeurd die het bedrijf namens anderen hield, is nooit openbaar gemaakt. De hele omvang van de rijkdom van de Queen is daardoor ook nooit bekendgemaakt, maar wordt geschat op honderden miljoenen ponden.

© ISOPIX

Net als de Oranjes hebben ook onze koning Filip en koningin Mathilde hun skireis afgeblazen, nochtans een jaarlijkse traditie. De koning, koningin en hun kinderen Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eléonore staan normaal op de latten in het Zwitserse skioord Verbier. Traditiegetrouw laat het gezin zich dan ook fotograferen in de sneeuw. Naar verwachting viert de koninklijke familie wel vakantie in eigen land: in het Château Royal de Ciergnon in de Ardennen.

Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben hun eerste dosis van het coronavaccin gehad. Dat melden diverse Britse media na berichtgeving van Clarence House. De 72-jarige Charles, die vorig jaar besmet is geweest met het coronavirus, liet in december weten rustig te wachten tot hij aan de beurt zou zijn voor een vaccinatie. “Ik sta ergens onderaan de lijst en moet op mijn beurt wachten”, klonk het toen. Zijn ouders, koningin Elizabeth en prins Philip, zijn al ingeënt.