Rihanna’s modehuis Fenty houdt er al na minder dan twee jaar mee op

Rihanna stelde in mei 2019 samen met de Franse luxegroep LVMH haar eerste collectie voor Fenty voor. Nu, nog geen twee jaar later, werd bekendgemaakt dat het modehuis voorlopig on hold wordt gezet.

Rihanna vervelde de laatste jaren van popster tot succesvolle zakenvrouw. Onder meer met haar make-upcollectie Fenty Beauty en lingerielijn Savage x Fenty schoot ze raak en dat succes trok uiteindelijk ook de aandacht van de grote spelers. Uiteindelijk besloot ze in 2019 in zee te gaan met Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), de Franse luxegroep die ook Dior, Louis Vuitton, Fendi en Givenchy bezit, om haar modehuis Fenty op te richten.

Na nog geen twee jaar is dat mooie liedje echter voorbij en hebben LVMH en Rihanna in gezamenlijk overleg besloten om Fenty on hold te zetten. De geruchten over een mogelijke stopzetting deden al een tijdje de ronde. LVMH reageerde daar in oktober 2020 voor het eerst op. “We bevinden ons met Fenty duidelijk nog in een lanceringsfase en we moeten er nog achter komen wat precies het juiste aanbod is. Het is niet makkelijk, want we zijn van nul begonnen”, zegt CFO Jean-Jacques Guiony toen in een reactie aan vakblad WWD.

Maar begin dit jaar werd het helemaal stil rond Fenty. Zo werd er sinds 1 januari niets meer gepost op de sociale media van het modehuis en de laatste collectie dateert al van november. Rihanna heeft het nieuws intussen bevestigd via een korte mededeling. “Rihanna en LVMH hebben samen besloten om de activiteiten, die in Europa plaatsvinden, op te schorten in afwachting van betere omstandigheden”, klinkt het.