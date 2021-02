Al 3.500 kandidaten om Klaasje te vervangen in K3

3.500 inschrijvingen heeft Studio 100 al binnengekregen om de plaats van Klaasje in te nemen in de groep K3. Een enorm cijfer, amper 24 uur na de aankondiging dat de zangeres ermee ophoudt.

Op dit moment staat de teller al op 3.778 inschrijvingen. Opvallend: één derde zijn jongens. Op de persconferentie had Gert Verhulst aangekondigd dat ook mannen zich mogen inschrijven en ook heel wat jongens volgen die oproep, zo blijkt nu.

De inschrijvingen lopen nog steeds. “Je moet wel ouder zijn dan 18 jaar. Iedereen die drie shows per dag aankan, is welkom. Want we hebben nog bijzonder veel plannen met K3. Snel inschrijven is dus de boodschap!”, klinkt het bij Studio 100.

Alle kandidaten kunnen zich nu aanmelden via www.studio100.com