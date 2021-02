De mooiste lingerie voor Valentijn

Op zondag 14 februari vieren fans van Valentijn het feest van de liefde, maar ook voor wie de liefde elke dag viert of selflove hoog in het vaandel draagt, is er lingerie in het thema. Met deze mooie setjes en body’s voor dames en speels ondergoed voor heren maak je het (samen) gezellig onder een dekentje in de zetel of dons in bed.

Setjes

Valentijn vanuit een lieflijk perspectief, dat zijn setjes in poederkleuren of met hartjes als accent. Een beetje transparantie maakt de look iets ondeugender. Tip: deze geselecteerde stuks laten zich mooi combineren met een satijnen kamerjas in een bijpassende kleur. Voor meer boudoirallures, kan er een paar (pluchen) pantoffels bij.

Shopping

Setje Bluebella - 48 euro via De Bijenkorf

Zwarte slip - Hunkemöller - 8,99 euro

Bralette met hart Savage x Fenty - 36,95 euro

Roze setje Love Stories - 95 euro

Transparante beha met hart- Agent Provocateur - 155 euro

Beha met love-bandjes - H&M - 14,99 euro

Roze setje - La Fille d’O - 320 euro

Pakjes

Voor meer va-va-voom is de keuze aan kanten pakjes groot. Ga voor een body in rood, de kleur van de liefde, voor mysterieus zwart of een gewaagde dierenprint. Of laat je verrassen door sexy in alle eenvoud in een witte creatie. Tip: veel body’s kun je makkelijk dragen komende lente en zomer onder een broek met hoge taille.

Shopping

Rood - Wolord - 195 euro

Zwart - Primadonna - 143 euro

Zwart met verschillende patronen - Intimissimi - 39,90 euro

Met luipaardprint - Marlies Dekkers - 135,96 euro

Wit - Marie Jo - 145,95 euro

Rood met cut-outs en hartjes - Undiz - 19,95 euro

Voor hem

Deze boxers voor heren zijn een goede keuze als ze zichzelf vestimentair willen afstemmen op 14 februari, zonder dat het te veel opvalt. Aan de andere mogen boxers met tijgerstrepen, hartjes of rode rozen ook gewoon gezien worden. Tijdens een danssessie in de eigen living, bijvoorbeeld. Omdat die in de coronacrisis meer dan ooit kunnen.