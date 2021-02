Vanavond staat in de Luminus Arena de bekerderby tussen KRC Genk en STVV op het programma. In competitieverband stonden de Genkies en de Kanaries natuurlijk al vaker tegenover elkaar, maar ook in de Beker van België kruisten ze al enkele keren de degens. Wij doken in ons archief en snorden drie leuke cijfers op over die bekerderby’s.