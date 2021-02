Warmste week zet leerlingen De St@rtbaan in de spotlights

Deze week staat er iedere dag een leuke, lekkere of warme activiteit op de agenda in basisschool De St@rtbaan. De spits van deze warmste week werd afgebeten door de fotoshoot op maandag. Daarin mochten alle leerlingen laten zien hoe uniek ze wel zijn. Samen met vrienden en in een aangepaste outfit werden er leuke foto's genomen in een sfeervol decor. Daarnaast werden er deze week onder meer ook een dikke truiendag georganiseerd, stonden er tomatensoep en hotdogs op het menu, werd er een 'appelbabbel' georganiseerd en dansten de leerlingen op het 'Stip It'-lied. Door het barre weer moest het sportteam de 5 km run en de obstakelrun jammer genoeg aflassen. Deze sportactiviteiten hebben de leerlingen dus nog tegoed. De warme sfeer was in elk geval van de partij.