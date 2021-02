Deze ‘Birkinstocks’ zijn gemaakt van peperdure Hermès-handtassen

flb Bron: the new york times

De Birkinstock lijkt als twee druppels water op een traditionele Birkenstock-sandaal, maar dan gemaakt van de bekende Birkin-handtas van het Franse modehuis Hermès. Die handtas, die werd genoemd naar Jane Birkin, wordt uitgebracht in peperdure uitvoeringen waar telkens een lange wachtlijst voor bestaat. Zo werd in juli 2020 nog een uniek exemplaar geveild voor meer dan 250.000 euro, goed voor een recordbedrag.

Het kunstenaarscollectief MSCHF kocht naar eigen zeggen vier van die handtassen om de sandalen te creëren en er werd dus maar een beperkt aantal gemaakt. Dat verklaart ook meteen het prijskaartje van tussen de 28.000 en 62.000 euro per paar. Naar verluidt zouden er al drie zijn verkocht aan respectievelijk rapper Future, zangeres Kehlani en een anonieme kunstverzamelaar. Volgens The New York Times zouden er nog vier à zes paartjes beschikbaar zijn.

De Birkinstock is niet de eerste stunt van MSCHF. Zo creëerden ze eerder al de ‘Jesus Shoe’, een Nike Air Max 97 waarvan de luchtkussentjes werden opgevuld met gewijd water. Waarom ze dit keer voor de Birkin-handtas kozen? “Die handtassen zijn haast een culturele meme geworden en zijn een symbool geworden voor een bepaalde rijkdom”, zegt Lukas Bentel, een van de creatieve directeuren van het gezelschap.