VITO onderzoekt koudegolven: “België krijgt straks het klimaat van Zuid-Frankrijk”

Mol

Geniet maar van de koudegolf zolang hij nog duurt, want volgens onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) mag je de volgende pas over twaalf jaar verwachten. Tegen 2050 daalt de kans tot één keer om de twintig jaar en tegen eind deze eeuw slechts één keer om de 25 jaar. Bovendien worden de koudegolven korter. Nu duurt zo’n periode negen dagen, dat zal dalen naar zeven dagen. “De Elfstedentocht? Dat is iets voor de geschiedenisboekjes”, zegt klimaatonderzoeker Hendrik Wouters van VITO.