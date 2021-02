Prins Charles en Camilla hebben eerste prik met vaccin gekregen

De Britse prins Charles heeft zijn eerste dosis van het coronavaccin gehad. Clarence House heeft woensdag aan Britse media bevestigd dat de 72-jarige prins en zijn 73-jarige vrouw Camilla hun eerste prik hebben gehad. De Daily Mail meldde eerder al dat de hertogin van Cornwall was gevaccineerd.

De prins was vorig jaar zelf besmet met het coronavirus. Charles had milde klachten, maar verloor wel tijdelijk zijn reuk- en smaakvermogen. Hij zei eerder rustig te wachten tot hij aan de beurt was voor een vaccinatie. “Ik sta ergens onderaan de lijst en moet op mijn beurt wachten”, zei hij in december. Koningin Elizabeth en haar man prins Philip zijn al ingeënt.

