Binnenkort weer schaatspret op oud kanaal

Het is nog even wachten tot de ijslaag dik genoeg is. — © pabr

Op het ‘oud kanaal’, een voormalige kanaalarm met zo goed als stilstaand water in deelgemeente Beek, kan er na een weekje vriesweer meestal geschaatst worden. Zeker in dit coronatijdperk kijken veel mensen daar naar uit.

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V): “De brandweer controleert de dikte van het ijs heel nauwgezet: zodra de ijslaag voldoende dik is, mag er hier naar hartenlust geschaatst worden. Het zal wel nog een paar dagen duren eer het zover is. Zodra we een ‘go’ geven, moeten de geldende coronamaatregelen wel in acht genomen worden. Voldoende afstand houden en groepjes van maximum vier personen. We gaan hier streng toezicht op laten houden.”