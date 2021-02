Burgemeester Jo Brouns: Camerabewaking is geen nieuw gegeven in Kinrooi. Al sinds oktober 2016 staan er twee vaste bewakingscamera‘s op industriezone Leuerbroek. In het voorjaar van 2018 werden acht bewakingscamera’s in gebruik genomen in Agropolis Park aan de Maasplassen. Daarnaast werden in februari 2017 ook de ANPR-camera’s aan de grens in Molenbeersel en Kessenich geïnstalleerd. Na de goedkeuring van het reglement voor GAS-boetes waren er verschillende pistes om bijkomende camera’s aan te schaffen. Na alle pro’s en contra’s af te wegen, besloot het schepencollege om 35.000 euro te investeren in 17 nieuwe camera’s. De camera’s krijgen een vaste plaats toegewezen die bepaald werd op basis van een aantal criteria zoals bijvoorbeeld hangjongeren of samenscholingen van diverse aard, sluikstorten, sluipverkeer, onnodig hard rijden of vluchtroutes.”