Ook dochter van overleden basketter Kobe Bryant tekent modellencontract

Het is druk dezer dagen bij het gerenommeerde IMG Models. Ze zagen dan wel Gisele Bündchen vertrekken, maar ze verwelkomden de afgelopen weken ook heel wat nieuwe gezichten. De laatste in dat rijtje is Natalia Bryant, de achttienjarige dochter van de verongelukte Amerikaanse basketbalspeler Kobe Bryant.

Natalia Bryant heeft een contract getekend bij het bekende modellenbureau IMG Models. Er zal nu vanuit Los Angeles aan haar carrière worden getimmerd in de beauty- en mode-industrie. Zelf is ze door het dolle heen. “Al van kleins af aan ben ik geïnteresseerd in mode en ik wou altijd al model worden”, zegt ze in een reactie aan modevakblad WWD. “Ik moet nog veel leren, maar dit is een geweldige kans om mezelf creatief uit te drukken.”

“Natalia heeft een mooie toekomst voor zich en tijdens onze eerste ontmoeting waren we meteen onder de indruk van haar schoonheid, talent en drive”, zegt Maja Chiesi, senior vicepresident bij IMG Models. “We kijken er naar uit om mee vorm te geven aan haar carrière in de modewereld en we gaan samen op zoek naar mogelijkheden om haar veelzijdige persoonlijkheid en look in de schijnwerpers te zetten.”

Hoewel deze week bekendraakte dat supermodel Gisele Bündchen IMG Models na 22 jaar vaarwel zei, tekende het modellenbureau de laatste tijd heel wat opvallende namen. Zo kreeg dichteres Amanda Gorman na haar bevlogen passage bij de inauguratie van Joe Biden een contract en ook Ella Emhoff, de stiefdochter van vicepresident Kamala Harris, kreeg er eentje.