Kim Kardashian deelt schilderij van 7-jarig dochtertje en verdeelt meteen het internet

Kim Kardashian deelde in haar Instagram Stories een schilderij dat door haar zevenjarig dochtertje North zou zijn gemaakt. Omdat het kunstwerk er verrassend goed uitziet voor iemand van die leeftijd, meenden veel van haar volgers dat het om een leugen ging. Kim reageerde woest op die aantijging.

North West heeft blijkbaar het penseel ontdekt en Kim Kardashian is maar wat trots op haar oudste dochter. Ze deelde dan op Instagram ook een foto van het indrukwekkende landschap dat het meisje had geschilderd. “Mijn kleine artiest”, schreef ze erbij. Maar heel wat van haar volgers reageerden met ongeloof en meenden dat het om een valse claim ging. Dat hoeft ook niet te verbazen, want terwijl veel van de leeftijdsgenoten van North nog huisjes en stokmannetjes tekenen, klaarde zij het om een half meesterwerk af te leveren.

Mama Kim reageerde vervolgens furieus op de aantijgingen. “Laat mij met rust als het over mijn kinderen gaat! Mijn dochter en haar beste vriendin volgen een serieuze schilderles waar hun talent en creativiteit worden gevoed en gekoesterd”, schreef ze op Instagram. “North werkte ongelofelijk hard aan haar schilderij en het kostte haar enkele weken om het af te werken. Zoals elke trotse moeder zou doen, wilde ik dit met de wereld delen. Hoe durf je kinderen die fantastische dingen doen ervan beschuldigen dat het niet waar is? North heeft dat geschilderd, punt aan de lijn.”

Extra bewijsmateriaal

De claim van Kim dat het om een echt werk gaat, werd gesteund door verder bewijsmateriaal. Zo doken al snel gelijkaardige schilderijen op van kinderen die diezelfde schilderles hadden gevolgd. Ook de dochter van de lesgeefster in kwestie deelde een foto van haar kunstwerk dat zij als zevenjarige maakte. Het heeft er dus alles van weg dat North dus wel degelijk het schilderij maakte, maar uit de andere foto’s die opdoken, valt dan weer af te leiden dat het allesbehalve een unicum is.

