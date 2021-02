Basisschool Klimop Ham neemt deel aan de poëzieweek

De kinderen van het 5de en 6de leerjaar van GO De Klimop hebben naar aanleiding van de poëzieweek deelgenomen aan de poëziewandeling.

Deze wandeling werd georganiseerd door de gemeente Ham. Zo hebben de kinderen ook geoefend in het zich oriënteren en hebben ze kennisgemaakt met gedichten. Ook brachten de kinderen van het 5de leerjaar, in deze moeilijke tijden van corona, een positieve boodschap met een leuke tekening om de mensen in de buurt een hart onder de riem te steken.