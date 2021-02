Ben ik verplicht DNA af te staan in gerechtelijk onderzoek?

Zal u binnenkort verplicht worden om DNA af te staan in een gerechtelijk onderzoek, ook al heeft u op het eerste gezicht niets met het misdrijf te maken? Via een wetsvoorstel moet het in ons land mogelijk worden om via grootschalig DNA-onderzoek ernstige misdrijven op te helderen. "Maar een verplichte DNA-staal stuit op de grenzen van de rechtstaat", dat zegt de Bilzerse advocaat Erik Schellingen van de Orde van Vlaamse Balies. "Mensen mogen vrijwillig DNA afstaan, maar een verplichting is een brug te ver", vindt hij.