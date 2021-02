Seniorenweek herleid tot een wandelzoektocht

De gemeentelijke sportdienst kreeg dit jaar door de coronabeperkingen weinig ruimte om voor de senioren een sportief weekprogramma uit te werken. Uiteindelijk werd gekozen voor een wandelzoektocht in de bosrijke omgeving van het zwembad. Er werden 45 inschrijvingen genoteerd en om de 10 minuten vertrokken de groepjes met maximaal 4 deelnemers voor een tocht van 5 of 10 km. Onderweg moesten quizvragen opgelost worden en foto’s gerangschikt worden. Wie de zoektocht individueel wil afleggen kan tot midden februari de vragenlijst afhalen in het zwembad of de sporthal. Staf Boons