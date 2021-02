Geen leveringen van Moderna, Pfizer houden we opzij voor de tweede dosis en het AstraZeneca-vaccin ligt nog in de koelkast. Vorige week klonk het nog dat “de vaccinatiecampagne doorstoomt”, maar niets is minder waar: ze hobbelt voort met horten en stoten. Tussen 5 en 8 februari kregen amper 1.173 Vlamingen een eerste dosis. “En deze week zal bijna niemand een eerste prik krijgen.”