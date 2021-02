AUSTRALIAN OPEN. Djokovic niet zonder moeite naar derde ronde, Elise Mertens beste in Belgisch dubbelonderonsje

Dag drie op de Australian Open en ook vandaag geen al te grote verrassingen. Serena Williams stoomde probleemloos verder. In het dubbelspel geraakten Elise Mertens en haar dubbelpartner Sabalenka, het tweede reekshoofd, niet zonder moeite voorbij Alison Van Uytvanck en de Zweedse Cornelia Lister. Bij de mannen had eerste reekshoofd Novak Djokovic vier sets nodig om zich te ontdoen van de Amerikaan Frances Tafoe.

Van Uytvanck had duidelijk vertrouwen getankt na haar zege gisteren in de eerste ronde van het enkelspel. Daarin was ze de beste van de Française Burel. Met de onbekende Zweedse Cornelia Lister begon ze ijzersterk aan haar partij tegen het hoog ingeschatte dubbelpaar. Elise Mertens verloor meteen haar opslagspel terwijl zowel Van Uytvanck als Lister het hunne wonnen. Toen bij 5-3 ook Sabalenka haar service verloor, was de set gespeeld: 6-3.

Set twee ging gelijkopgaand maar op het eind was het ervaren duo Mertens - Sabalenka toch de betere: 7-5. Een beslissende derde set dus en ook die verliep gelijkopgaand. Tot en met het altijd bepalende zevende game. Na maar liefst veertien minuten spel gingen Mertens en haar partner door de opslag van hun tegenstanders en die bonus zouden ze niet meer prijsgeven: 3-6, 7-5 en 6-4. In de tweede ronde komt het Belgisch-Oekraïense dubbelpaar uit tegen thuisspeelster Ashleigh Barty - individueel het nummer één van de wereld - en haar Amerikaanse partner Jennifer Brady

Serena Williams maakte redelijk snel komaf met de Servische Nina Stojanovic, het nummer 99 van de wereld. Na iets meer dan een uur stond er een droge 6-3, 6-0 op het scorebord. Minder goed verging haar oudere zus Venus Williams. De veterane moest zich in haar partij tegen de Italiaanse Sara Errani, ex-finaliste Roland Garros, al snel laten verzorgen en speelde duidelijk niet zonder fysieke problemen. Dat resulteerde in een heuse bolwassing voor de 40-jarige Venus tegen de zeven jaar jongere Italiaanse: 6-1, 6-0.

Minder goed verging het eveneens Bianca Andreescu. Het Canadese achtste reekshoofd speelde haar eerste toernooi in vijftien maanden en kon een gebrek aan ritme niet verbergen. Tegen Su-Wei Hsieh uit Taipei, het 35-jarige nummer één van de wereld in het dubbelspel, had Andreescu geen schijn van een kans: 6-3, 6-2. Ook Petra Kvitova, het negende reekshoofd, ging eruit. De Roemeense Sorana Cirstea (WTA-68) toonde zich in drie sets de betere van de 30-jarige Tsjechische: 6-4, 1-6, 6-1. Aryna Sabalenka, dubbelpartner van Elise Mertens, ging als zevende reekshoofd ook verder na een vlotte zege tegen de Russische Kasatkina: 6-3, 7-5. Waarna zij zich naar haar dubbelpartij repte om het samen met Elise Mertens op te nemen tegen Alison Van Uytvanck en haar Zweedse dubbelpartner Cornelia Lister.

In de avondsessie kende Naomi Osaka - het derde reekshoofd - niet het minste probleem met de Française Caroline Garcia. De Japanse haalde het in twee korte sets: 6-2 en 6-3. Tweede reekshoofd Simona Halep kende dan weer iets meer moeite met thuisspeelster Ajla Tomljanovic. De in Kroatië geboren Australische pakte de eerste set maar moest uiteindelijk toch in drie sets het onderspit delven: 4-6, 6-4 en 7-5 in het voordeel van de Roemeense.

Djokovic niet zonder moeite

Bij de mannen had Novak Djokovic meer moeite dan hem lief was met de 23-jarige Amerikaan Frances Tafoe. De Servische nummer één won nog wel op een drafje set één (6-3) maar zag de Amerikaan in set twee aanklampen en uiteindelijk ook de set winnen in de tiebreak: 7-3. Wie dacht dat Djokovic een versnelling hoger zou schakelen, kwam bedrogen uit. Ook set drie eindigde uiteindelijk op een tiebreak en daarin toonde de Serviër zijn klasse: 7-2. Set vier verliep gelijkopgaand tot Frances in het zevende game door de knieën ging en zijn opslagspel verloor. Djokovic gaf de bonus niet meer uit handen en haalde uiteindelijk de wedstrijd in vier sets binnen: 6-3, 6-7, 7-6 en 6-3.

Djokovic in actie tegen Tafoe. — © EPA-EFE

Veel makkelijker verging het Dominic Thiem. Het Oostenrijkse derde reekshoofd haalde het in drie sets van de Duitser Dominik Koepfer (ATP-70): 6-4, 6-0, 6-2. Slechts één reekshoofd overleefde voorlopig de derde dag niet. De Zwitserse routinier Stan Wawrinka, zeventiende reekshoofd, boog in vijf sets het hoofd voor de Hongaar Fucsovics (ATP-55). De beslissende vijfde set eindigde in een supertiebreak, door de Hongaar gewonnen met 9-11. Bij een 9-6 stand kreeg Wawrinka drie matchpunten maar met vijf punten op rij trok Fucsovics alsnog het laken naar zich toe.

Het slotakkoord van de dag werd geplaatst door Nick Kyrgios. De local ‘bad boy’ ontdeed zich in vijf sets van de Fransman Ugo Hubert, het 29ste reekshoofd: 5-7, 6-4, 3-6, 7-6, 6-4. In de volgende ronde wacht hem het derde reekshoofd Dominic Thiem.