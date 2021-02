Twitteraccount Ben Weyts gehackt: “I love acid”

Het lijkt erop dat de Twitteraccount van onderwijsminister Ben Weyts afgelopen nacht gehackt is. Op zijn pagina staat ‘I love acid’ te lezen en ‘acid is niet responsible’ werd in de bio van de minister geschreven. Zo rond een uur of 7 woensdagochtend waren de berichten nog steeds niet verwijderd.

Dat Ben Weyts af en toe iets vreemds op zijn Twitteraccount, is geen verrassing. Maar wat gisteravond en vannacht op zijn profiel te lezen was, lijkt toch wel op een hack. Zo staat er nu een berichtje ‘I love acid (niet de drug)’. En in de bio staat ‘acid is niet responsible’. Acid is een ander woord voor de drug LSD, maar is ook de naam van een populaire YouTuber. Zit hij, of een van zijn volgers, hier voor iets tussen? Aan Het Laatste Nieuws bevestigde een woordvoerder alvast dat de account gehackt werd.