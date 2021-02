Kobe Ilsen houdt in de Ferrari van Tom Boonen een race tegen een… slechtvalk

#weetikveel krijgt vanaf 22 februari een nieuw seizoen en daarin duikt Ilsen elke maandag en donderdag in een nieuw onderwerp. Hij vraagt zich bijvoorbeeld af hoe het vrijdaggebed in de Grote Moskee in Brussel verloopt. Hij is benieuwd naar wat een scheidsrechter uit de Jupiler Pro League zoal tegen zijn lijnrechters, de VAR en de spelers vertelt. Wie woont er eigenlijk onder het gigantische viaduct van Vilvoorde? Waar dient die geheime koker in de Senaat voor? En is 5G nu echt wel zo snel als ze ons laten geloven?

Trouwens, over snelheid gesproken. In de eerste aflevering laat Kobe Ilsen zich samen met Tom Boonen op snelheid pakken door… een vogel. Op zoek naar weetjes over vogelspotten stapt Ilsen in de Ferrari van Tom Boonen in een race tegen een slechtvalk. Dat schijnt de snelste vogel uit onze contreien te zijn en daar blijkt geen woord van gelogen. De foto van Kobe die zijn hoofd boven de voorruit uitsteekt, spreekt boekdelen.(jdr)