Groen licht voor speekseltests bij leerkrachten, kappers en studenten

Het werkt eenvoudig, zo’n speekseltest die nagaat of je besmet bent met het coronavirus. ’s Ochtends spuw je in een potje, je neemt het mee naar school waar het wordt opgehaald en richting het labo gaat voor een PCR-test. Binnen de 24 uur zou het resultaat gekend moeten zijn. Het doel is om besmettingen snel op te sporen en te isoleren.

De Risk Assessment Group (RAG) beveelt nu een testproject in enkele scholen om het systeem daarna “indien haalbaar en aanvaardbaar” zo snel mogelijk uit te breiden op nationale schaal. Als er genoeg testcapaciteit is, zou er “op zijn minst wekelijks” een screening kunnen gebeuren. “Herhaald screenen wordt als nuttig (maar niet als noodzakelijk) beschouwd”, staat in het nieuwe advies van de RAG. “Het mag nooit ten koste van de prioritaire testgroepen gaan: symptomatische personen, hoogrisicocontacten, terugkerende reizigers en clusters. Een negatief testresultaat sluit niet uit dat de persoon alsnog geïnfecteerd of besmettelijk is of wordt.” Bij een negatief testresultaat blijven de voorzorgsmaatregelen sowieso nog van kracht.

Ook voor kappers en andere niet-medische contactberoepen kan een wekelijke screening nuttig zijn, zegt de RAG nog. Maar “dat organiseren in die groep moet nog van nul beginnen en riskeert veel tijd in beslag te nemen”. Ook voor herhaalde tests bij studenten in het hoger onderwijs geeft de RAG groen licht. Bij hen zijn het de hogescholen en universiteiten zelf die het initiatief moeten nemen. (kba)