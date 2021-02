Momenteel lopen de bouwwerken voor de centrale en de vijzelgoten. In het najaar worden daar de schroeven in geplaatst en kan de installatie in werking worden gezet. — © Tom Palmaers

Diepenbeek

De gecombineerde pomp- en waterkrachtcentrale die gebouwd wordt aan de sluis op het Albertkanaal in Diepenbeek, komt nog dit jaar in gebruik. “Dit is de vierde, nu volgen er nog in Genk en Wijnegem”, zegt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg.