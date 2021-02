Belgisch record voor Elise Vanderelst op 1.500 meter, wereldrecord voor Gudaf Tsegay tijdens World Indoor Tour

De Ethiopische Gudaf Tsegay heeft dinsdag op de World Indoor Tour atletiekmeeting het Franse Liévin het wereldrecord op de 1.500 meter in zaal op 3:53.09 gebracht. In dezelfde race verbeterde Elise Vanderelst het Belgische record met liefst vier seconden naar 4:05.71, waardoor ze naar het EK indoor in Torun mag.

Het wereldrecord op de 1.500 meter in zaal stond sinds 2014 op naam van de Ethiopische Genzebe Dibaba met 3:55.17. Daar ging Tsegay dus ruim onder. Het Belgische record stond sinds 2011 op naam van Lindsey De Grande met 4:09.18. Het persoonlijke record van Vanderelst bedroeg tot dinsdagavond 4:10.33. Haar nieuwe recordtijd leverde de 23-jarige atlete uit Bergen een vierde plaats op, maar ook een EK-ticket. Voor het het EK in het Poolse Torun bedroeg de limiet 4:11.83.

Anne Zagré, die al langer zeker was van het EK, finishte achtste in de finale van de 60 meter horden in 8.22. In de reeksen klokte ze 8.08. Eline Berings werd uitgeschakeld in de reeksen met 8.16. Zij is nog op zoek naar de EK-limiet, die op 8.10 staat. Renée Eykens ontgoochelde op de 800 meter. Ze klokte 2:06.20, terwijl voor het EK 2:03.22 nodig is.

© BELGA

Persoonlijk record voor Obasuyi

De Amerikaan Grant Holloway is dinsdag op de World Indoor Tour atletiekmeeting in het Franse Liévin op twee honderdsten van het wereldrecord op de 60 meter horden gestrand. Het 23-jarige fenomeen klokte 7.32, het record van Colin Jackson staat op 7.30. Michael Obasuyi spurtte in 7.67 naar een persoonlijk record.

Al in de reeksen dook Obasuyi, die al langer zeker is van het EK indoor, met 7.67 één honderdste onder zijn persoonlijk record. De mooie chrono leverde hem een finaleplaats op. In die finale was Holloway heer en meester, Obasuyi finishte als zevende en liep precies dezelfde chrono als in de reeksen.

Eliott Crestan, die ook al zeker is van deelname aan het EK, maakte behoorlijk indruk op de 800 meter. Terwijl de Europese top aan de start verscheen, snelde de Namenaar naar de derde plaats in 1:46.93. Zijn Belgische record staat sinds vorig weekend op 1:46.40. Op de 3.000 meter strandde de Ehtiopiër Getnet Wale met 7:24.98 op acht honderdsten van het wereldrecord van Daniel Komen.