Boswachter Eddy Ulenaers is alvast enthousiast over expo in openlucht. — © gvb

Hechtel-Eksel

Genieten van fotografische kunstwerken tijdens een fikse boswandeling. Het kan vanaf nu in Bosland waar bijna 30 uitvergrote foto’s van natuurfotograaf Theo Geuens zijn te bewonderen langs een traject van 3,5 kilometer. “We testen of we hier vaker kunstenaars kunnen laten exposeren”, stelt schepen Nele Lijnen (HE)