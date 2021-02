Sint-Gerardus in Diepenbeek start in de week van 22 februari met vaccineren. — © Raymond Lemmens

Diepenbeek

Vanaf 18 februari starten in Vlaanderen ook de vaccinaties in de voorzieningen voor personen met een handicap. “Absurd is dat onze bewoners wel gevaccineerd worden maar de leerkrachten en therapeuten nog niet”, zegt Veronik Truyens, algemeen directeur van Sint-Gerardus in Diepenbeek.