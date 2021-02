Het was zwoegen, maar Andy Murray start seizoen met winst in Italiaanse Challenger

Andy Murray moest de Australian Open na een positieve coronatest noodgedwongen missen en opteerde daarom voor een Challengertoernooi in het Italiaanse Biella om zijn seizoen te starten. De Schotse ex-nummer één van de wereld, goed voor drie grandslamtitels, knokte zich dinsdag voorbij de Duitser Maximilian Marterer. Die staat 203e op de ATP-ranking, Murray is na heel wat blessureleed weggezakt naar plaats 125.

Na ruim twee uur tennis trok de 33-jarige Schot aan het langste eind met 6-7 (3/7), 6-2 en 6-3.

In de tweede ronde van het indoortoernooi op hardcourt speelt Murray tegen de Italiaan Gian Marco Moroni (ATP 234).

De winnaar van het toernooi strijkt 45.000 euro op. Dat is een peulschil vergeleken met de 1,3 miljoen euro die de laureaat van de Australian Open mee naar huis krijgt. Andy Murray speelde vijf keer de finale in Melbourne (in 2010, 2011, 2013, 2015 en 2016) maar verloor die allemaal.