Gemeenteraad van februari geannuleerd

“Er stonden maar enkele, niet-dringende punten op de agenda. Om die reden werd beslist om de raden te annuleren. Deze agendapunten zullen aan bod komen op de raden van maart” zo klinkt het in de mededeling. “Voor ons is dit een onaangename verrassing” zo reageert Gert Clerinx (GBL) vanuit de oppositie. “ Ook al zijn er weinig agendapunten, de andere fracties hadden toch gehoord kunnen worden alvorens deze beslissing te nemen. In deze coronatijden kan je al niet in het sociaal huis terecht, dus die raad is echt wel belangrijk.” Ook Sandra Vansimpsen van sp.a is niet gelukkig: “De oppositie heeft zo al weinig tot zelfs geen inspraak.daarom betreur ik dat we ook in deze beslissing alweer niet gehoord werden. Wij willen graag voeling blijven hebben met wat er gebeurt in onze gemeente en op deze manier lukt dat moeilijker.” Eenzelfde geluid bij Marie-Rose Schops van NVA:” Na de vaste agendapunten volgt altijd de variaronde, Daar wordt vaak pittig gediscussieerd over onderwerpen die de oppositie aanbrengt. Deze maand zullen we op onze honger moeten blijven zitten.” len